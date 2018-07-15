民調小輸「虧雞福來爹」 蘇煥智舉義大利小白菜為例…

被網友暱稱「虧雞福來爹」的林義豐，週六在台南東區舉辦Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節，吸引滿場觀眾。（林義豐辦公室提供）

2018-07-15 17:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍市長參選人林義豐參選掀起「虧雞福來爹」（Crazy Friday瘋狂星期五）瘋潮，最近有媒體民調顯示，林義豐排名躍居第3名，略贏前台南縣長蘇煥智約1％，完全顛覆一般人的認知。對此一現象，蘇煥智今天受訪表示，這是一般老百姓對政治的不信賴、對政治「不爽」，某個程度上造成這個現象，像過去義大利政壇出現的「小白菜」一樣。

蘇煥智今天下午前往台南市南門路假日觀光花市拜訪店家，並與台南市花卉協會舉行座談，聽取業者的意見。

對於「虧雞福來爹」現象，蘇煥智表示，大家對政治不信任，政治工作者應該真切檢討，現在人民不管對執政黨、在野黨或其他從政者，都不信任，他自己卸任公職多年當一個老百姓，認為現在老百姓的心聲很自由，可四處抒發己見，但真正要把人民心聲表達出來並不容易，而表達有沒有用，這也要有方法。

蘇煥智認為，解決政治也需要專業，如果沒有專業就會變成，這個黨也不滿意，那個黨也不滿意，大家對政治都覺得無趣，像義大利政壇後來就出現了小白菜（脫星從政當國會議員），最後連AV女優也出來。

他說，台灣的政治，將來如果無法真正用心解決此一問題，到最後政壇真的會變成小白菜的舞台，這值得大家好好檢討。