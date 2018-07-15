被封「台南川普」 林義豐：我說不定做得比他好

被問到對「台南川普」一稱的看法，林義豐說「我說不定做得比川普更好」。（資料照）

2018-07-15 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕「虧雞福來爹（瘋狂星期五）」昨晚盛大登場，吸引萬人參加。無黨籍台南市長參選人林義豐打算棄商從政，讓不少網友聯想到美國總統川普，甚至給了他「台南川普」的封號，他也誇下海口說「我說不定做得比川普更好」。

林義豐昨接受《ETtoday新聞雲》專訪時，記者問他對於「台南川普」一稱的看法，林義豐則表示自己對這個稱號沒什麼意見，「人家對我的稱呼我全部都會接受」，甚至誇口表示，如果是他來擔任美國總統，「我說不定做得比川普更好，我相當地有自信」。

「虧雞福來爹」國際音樂會昨日下午5點開始，吸引可觀人潮，造成周邊人車壅塞，原本預計晚間10點結束，林義豐找台南市警一分局長鄭榮崑協調，想「安可」到10：15分再結束。不過警方接獲太多檢舉電話，為了維護交通及安寧，不願退讓，鄭榮崑挺胸面對林義豐說，超過一分鐘都不行，如果超過，就換成警察「登台」、請DJ下台。

今天下午3點到晚間10點在新營區有第2場Crazy Friday國際音樂節活動，林義豐團隊聲明，今天活動會依規定準時結束。