柯P電影節致詞頒獎 導演好奇問他這問題台下都笑了

導演陳國富笑笑表示，「我真的很想請教柯市長，是怎麼能夠不看稿然後把我的經歷講得這麼自然」。（中央社）

2018-07-15 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（14）日晚間出席台北電影節頒獎典禮，頒發卓越貢獻獎給導演陳國富，過程中完全不看稿、沒NG地介紹楊歷年來的作品，讓受獎的陳導演上台致詞時，公開向柯文哲請益的舉動讓觀眾們都笑了。

柯文哲於頒發卓越貢獻獎時，對於導演陳國富的事蹟顯然做足功課，相當自然與流暢地對台下觀眾表示，「這個陳國富先生吼，（得獎）算是實至名歸，他（陳）在20幾歲就開始寫影評，還辦過這個《影響》電影雜誌的總編輯，那80年代吼，開始跟這楊德昌啦、侯孝賢一起做電影工作，那也引進了很多這個歐美的影評人來台灣吼，在當時的國內外算是做了很多這個有價值的工作。」

柯文哲提到，「那90年代吼，（陳）自己就開始當導演了，導過這個《只要為你活一天》、《我的美麗與哀愁》、還有這《徵婚啟事》，最重要喔，還引進國際資金你知道，拍了部《雙瞳》，這在當時也算是創舉，那比較重要的是吼，1998跟99（年）吼，他（陳）是我們台北電影節的執行長，所以在我們整個台北電影節的架構吼、規模吼，大概他在當第1屆、第2屆執行長吼就有1個確立。」

柯文哲補充，「而且他（陳）還建立1個風格，比方說吼新銳導演、短片、動畫片，甚至這個實驗電影吼，所以他對這個影響整個台北電影節後來的發展，是很有關係的」；導演陳國富對此笑笑表示，「我真的很想請教柯市長，是怎麼能夠不看稿然後把我的經歷講得這麼自然」。

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台北電影節頒獎典禮59分鐘處