共同參與志工活動 姚人多：台灣最美風景裡也有中生參與

行動夢想家基金會15日於海基會舉辦夏令營隊聯合成果發表會，海基會副董事長兼秘書長姚人多出席致詞，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-15 15:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕海基會新任秘書長姚人多今天首次出席公開活動，為海基會與民間共同舉辦的夏令營成發致詞，該活動特別的是也有陸生一同參與營隊。姚人多說到，他過去擔任教授時，也有許多陸生學生，他常鼓勵他們到台灣四處走走看看、認識台灣。姚人多說，時常有人說「台灣最美風景是人」，很開心看見這片風景裡也有陸生的參與。

姚人多9日到任海基會，今天下午出席海基會與BiG行動夢想家基金會所舉辦的「BiG行動夢想家第九屆夏令營聯合成果發表會」，是姚人多首次以海基會身分出席公開活動。該夏令營今年進入第9屆活動，暑假期間為育幼院孩童提供寓教於樂的學習機會，今年獲海基會支持，不僅有20名海外志工全心付出，也有7名陸生一同參與營隊，讓孩子視野更遼闊。

姚人多致詞時說，很開心首次活動就是這樣具有意義的公益活動。他回憶起過去擔任清大老師，上課時也有很多學生是陸生，最深印象是陸生喜歡坐第一排、也愛問問題，他也時常鼓勵他們到台灣四處走走看看、多認識、了解台灣。

姚人多說，當時便時常想，政府部門能系統性地安排，讓在台灣的陸生更認識台灣，他到海基會以後看見此營隊，發現「這個想法在這個場合已經實現了」。他肯定地說，陸生參加台灣公益活動是「好的循環、好的開始」，未來希望與民間更多合作，擴大辦理，使這樣的善意循環下去。

姚人多也說，有句話是「台灣最美的風景是人」，他認為這點在「台灣從來不缺志工」表現得更淋漓盡致，也正是台灣精神所在，而所謂志工，就是「犧牲個人精神為群體成就更大的事情」。他樂見陸生參加這樣的活動，希望藉著陸生的參加，看見「台灣最美的風景是人」裡面，陸生也共同參與。