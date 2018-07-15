姚人多掌海基會盼持續釋出善意 創造兩岸友善協商空間

行動夢想家基金會15日於海基會舉辦夏令營隊聯合成果發表會，海基會副董事長兼秘書長姚人多出席致詞，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2018-07-15 15:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡總統核心幕僚、海基會秘書長姚人多接任海基會職務後，今天首次公開受訪。姚人多重申「承諾不變、善意不變」，而接任海基會作為兩岸間釋出善意的組織，他期許自己在海基會能提供更好服務，創造更多交流機會，創造對未來而言「更友善、可以協商的空間和氛圍」。

姚人多9日到任海基會，今天下午出席海基會與與BiG行動夢想家基金會所舉辦的「BiG行動夢想家第九屆夏令營聯合成果發表會」，是姚人多首次以海基會身分出席公開活動。姚人多會前接受訪問，針對民進黨全代會與兩岸政策等議題，姚人多並未直接回應，而是強調他現在職務是海基會秘書長，不代表民進黨，政策擬定或意識型態的表達，也都不是海基會相關業務。

姚人多說明，海基會負責民間交流活動，是釋出善意的單位，如同總統從2016年上任以來一直強調的「承諾不變、善意不變」，處理兩岸事務是依據《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》。而為了「承諾不變、善意不變」，必須有單位釋出善意，「海基會就是這個制度性促進民間交流的組織」。

姚人多說，海基會負責兩岸之間的協商、交流與服務，他期許自己在海基會能提供更好服務，創造更多交流機會，創造對未來而言「更友善、可以協商的空間和氛圍」。媒體也問及姚人多作為外省二代、父親對他的期待，他回答道，他爸爸是浙江人，生前的確期許他期許能夠幫小英總統在兩岸事務上「多盡一份心力」，如今來到海基會，「相信爸爸在天之靈也會蠻高興」。