賴清德：完全執政肩負使命更沉重

2018-07-15 14:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政賴清德今於民進黨「改革政績一定營」致詞表示，此次民進黨完全執政，肩負歷史使命與人民期待，比起以往更為沉重。他並強調要「勇敢迎向挑戰，團結迎接勝利」，「為了台灣，勝利是無可取代的」，盼未來更團結一致，迎向台灣長遠的勝利。

民進黨今於創黨發源地圓山飯店舉辦全代會，會前由民進黨主席蔡英文召集「改革政績 一定營」。賴清德表示，民進黨一棒接一棒的傳承，不同年代有不同的困難，現在也有所要面臨的種種問題與挑戰，唯有以民進黨的創黨精神「清廉、勤政、愛鄉土」，堅定的向前進。

賴清德並以「新政府、新世代，改革的起始」3分鐘執政紀錄片做開場，片中呈現蔡總統自上任以來推動多項改革。影片中也感謝立院民進黨團的全力支持，與行政院共同合作，兩年來通過515項福國利民的法案，讓行院在各項施政有具體進展。

影片末段，也呈現行政院在前行政院長林全定錨築基，確立施政方向後，由賴清德接棒帶領行政團隊，全力推動蔡英文各項政見，落實總統治國藍圖。包括兩年來共核定507項計畫及行動方案，經費達一百億以上者就有79項。指標性的行動方案包含數位國家‧創新經濟方案（DIGI+）、台灣AI行動計畫、優化新創投資環境、長照2.0、新世代反毒策略等。

賴清德表示，為使重大政策順利推動，解決台灣長年來的問題，他透過走訪全台22縣市舉辦座談，召開13場加速投資台灣會議、進行8場產業交流座談會，並針對包括少子女化、低薪、都更、空污、金融發展等議題，逐一盤點提出對策，一個一個加以解決，強調「國民黨做不到，民進黨做到了」、「國民黨雖然做了，但民進黨做更好」、「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」。

賴清德還就拚經濟、長照、反毒、空污、社會住宅等議題，逐一闡述民進黨執政，都較國民黨時期有更亮眼的成果。他並列舉兩年來行政院為促進人民福祉所推出的10多項幸福施政，希望能為更多弱勢民眾帶來更大的生活保障。