國民黨：民進黨執政無能 只會怪在野黨

2018-07-15 13:09

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨主席蔡英文今在共識營活動火力全開，將砲口對準國民黨，並列舉民進黨各項政績，質疑「國民黨執政會這麼做嗎？」批評「過去的政府太怠惰」，國民黨今提出7大質疑，反批花言巧語和口水抱怨掩蓋不了施政無能的事實，人民要用選票制裁。

國民黨發言人洪孟楷表示，今日上午蔡英文在全代會上的發言，完全證明了過去2年多來執政無能事實，只會怪罪在野黨的性格，一覽無遺，更看出蔡政府施政「內外交迫」的困境。

洪孟楷提出7大質疑，並指出，錯誤的年金改革是國民黨逼你的嗎？一例一休反覆修正讓勞資雙方及社會三輸是國民黨引起的嗎？兩岸關係停滯不前難道又是國民黨的錯嗎？年輕人看不到希望、經濟沒起色難道是國民黨拖累的嗎？號稱最會溝通的政府，有試著跟人民和在野黨溝通嗎？謙卑再謙卑，可曾有對台灣社會謙卑過？整個政府及國會多數在民進黨手上讓過去2年多的台灣是如何的空轉，難道這些蔡英文都視而不見，認為自己沒有一絲責任嗎？

洪孟楷批評，只會批評跟抱怨的蔡英文沒資格執政，而民進黨推出的年改廣告，更是把前總統陳水扁也拖出來怪罪指責，連民進黨都不同調的此時，還好意思指責其他人嗎？這樣充滿激化族群的廣告，看在奉獻一生卻被民進黨政府刪掉退休金的軍公教人員及家屬眼裡，只會感到更加的寒心。

洪孟楷說，任何的花言巧語及口水抱怨，也掩蓋不了施政無能的事實，民進黨做不好就讓人民選票制裁，這才是民主的常態。