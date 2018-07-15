被批「佛系候選人」 盧秀燕反批林佳龍是「佛系市長」

盧秀燕（右三）今天受訪時表示，市長林佳龍是佛系市長，沒有作為。（記者蘇金鳳攝）

2018-07-15 13:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於外界指稱國民黨台中市長參選人盧秀燕很少出現在原縣區，被稱為「佛系市長參選人」，對此，盧秀燕今天表示，市長林佳龍才是「佛系市長參選人」，市政沒有任何作為，今天的中區供佛齋憎大法會也未見人影；至於立委江啟臣的雞排賭注，盧秀燕強調，那是江啟臣對林佳龍的反諷。

對此，新聞局長卓冠廷表示，在市長林佳龍印象中，以前幾年從未見過盧秀燕到場，可能因為今年是選舉年盧秀燕才參加，林佳龍這幾年也都幫忙法會錄影宣傳，關於盧秀燕委員的選舉口水，林佳龍就不特別回應了。

國民黨台中市長參選人盧秀燕今天到烏日台中國際展覽館舉辦，參加中區供佛齋憎大法會，對於外界質疑原台中縣都看不到盧秀燕的身影，如同「佛系參選人」。

盧秀燕表示，她倒是常聽到人家說林佳龍是佛系市長，在台中市沒有太大的作為，包括沒有很多重大交通建設，如今天的供佛大會，主辦單位每年都在找場地，這幾年都在跟市政府求助，是否有好的場地，不要每年為場地而苦，但是看到市長林佳龍今天沒來、場地也不協助，所以她認為林佳龍比較是佛系的市長，沒有重大的建設。

至於立委江啟臣在臉書上貼文，如果市長林佳龍如他自稱會贏21萬票，江就要請吃雞排的問題，盧秀燕強調，這是江啟臣對林佳龍的反諷，若林把這個反諷當作志得意滿，人民會看在眼裡。

新聞局長卓冠廷強調，市長林佳龍擔任市長後，市府每年都有協助和參與該活動，今天因為林佳龍北上參加民進黨全代會相關活動，才由副市長張光瑤代表出席。