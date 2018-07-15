高思博：民調差距只10％ 黃偉哲陣營：不如早點回台南

國民黨台南市長參選人高思博。（資料照，高思博提供）

2018-07-15 12:18

〔記者蔡文居／台南報導〕針對有媒體於14日發佈的民調結果，國民黨台南市長候選人高思博辦公室今天表示，從最近公布的各項民調可以看出，競爭對手民進黨市長參選人黃偉哲的支持率已經跌破4成，持續下滑中，一旦提示黨籍，雙方民調差距就拉近到10%上下，特別是在年輕、清廉正直等選項大贏黃偉哲，他將持續走訪基層，向勝選之路邁進。

針對高思博提出的民調個人解讀，黃偉哲團隊發言人邱莉莉表示，高思博在意的到底是民意？還是民調數字？與其斤斤計較民調數字，不如提早幾年回來台南經營。

高思博辦公室指出，台南向來被認為是民進黨的鐵板票倉，蔡英文總統日前甚至喊出黃偉哲將在佳里區開出8、90％的得票率，但媒體14日發佈的這項民調結果完全不給小英總統面子，即使黃偉哲為現任立委，原本就擁有較高的知名度，但最近公布的各項民調，他的支持率已呈現持續下滑趨勢，不但跌破4成，甚至到3成5，是目前民進黨執政縣市中，民調偏低的候選人。

高思博辦公室表示，在沒有提示黨籍的情況下，高思博民調較低，一旦提示了，高思博的民調可再增加10％，與黃偉哲的差距就拉近到10％上下。

高思博辦公室進一步分析指出，根據該民調，藍軍支持者尚未完全回流，但不是流到陳子敬身上，反而比較偏向黃偉哲，這是因為黃偉哲長年把上政論節目作為重心，特別是泛藍的節目，刻意形塑他中立的假象所導致。

高思博辦公室表示，從該份民調還可以看出，年輕是高思博最大資本，正直清濂更勝過黃偉哲，政見備受認同，是台南鄉親換人換黨做的第一首選。未來高思博仍將持續走訪基層，向勝選之路邁進。