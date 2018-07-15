酸蘇貞昌競選口號 侯友宜：只講說到做到的事

2018-07-15 11:49

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天一早新店區市場掃街，隨後參加大文山侯友宜之友會成立大會，體育館內現場擠滿許多支持民眾。侯友宜在致詞時酸對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌，自己說到做到，像是超越、翻轉的「我都不會說」，競選主軸扣緊安居樂業。

現場除了新店民眾外，也有深坑、石碇、烏來等大文山民眾到場。侯友宜細數這些地區的不少朋友，關心蘇迪勒颱風受創的烏來區，到過深坑老街吃臭豆腐。

過去曾被說，早期當警察會有黑資料，侯友宜說，自己敢站出來選舉，這一生走來內心坦蕩、問心無愧，對得起辦過所有案子的人，面對不斷抹黑、造謠，告訴自己選舉要以正派打敗魔道。

話鋒一轉，侯友宜說，父親賣豬肉出身，年輕的時候被日本徵兵打仗，落敗後國民黨接收台灣，同樣要求他代表國民黨打仗，那時候年輕少年兵陸軍只想著有天把小孩養大，為國家做點事，每次到市場握到油膩膩的手就是台灣人的手，像是母親、父親的手，人生就是底層爬上來。

侯友宜表示，以前兩隻手衝鋒陷陣，老天讓我在這繼續呼吸，現在國家困頓、經濟往後走，站出來為國家做事，儘管政治對自己有很大衝擊、淬鍊、挑戰，但總不會比失去生命更恐怖，燃燒自己給下一代最好機會。