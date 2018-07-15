柯文哲海選競選團隊 姚文智：選舉到噱頭百出

2018-07-15 11:43

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨全國黨代表大會今天於圓山飯店登場，包括總統蔡英文、行政院長賴清德、黨籍台北市長參選人姚文智、新北市長參選人蘇貞昌等人皆出席，現場冠蓋雲集。談到市長柯文哲海選競選團隊，姚文智會前受訪說，選舉到了，噱頭百出，若自己有4年時間，團隊一定非常堅實，不會離心離德。

姚文智會前受訪談到對年底選舉是否有信心？他說，當然有信心，毫無疑問，今天黨內團結一致，共同努力。

對於柯文哲海選競選團隊，姚文智表示，選舉到了，不斷放出這種海選噱頭，若給他4年時間，自己的團隊一定非常堅實，不會離心離德，柯4年前參選因沒團隊才海選，但4年後留下的又有幾個？現在柯市府團隊3、40歲以下又有幾個？大家都可以算。姚說，尋求選民支持，首重市政，而非搞選舉噱頭。

昨有消息傳出，柯文哲在海選競選團隊時，傳授面試者回應反彈聲浪時，談到敬老金議題，脫口而出「你要講說你們就是貪婪的老人，你們他媽就是沒拿到1500不爽，所以不投給柯文哲，你罵他他更不爽」。姚文智說，消息傳來傳去，他不清楚此事是否為真，無法回應；他強調，重點是整個敬老津貼，是完整社會福利制度，維繫世代間公平，也是北市未來推動著墨之處。

有記者問，直到今天才與蘇貞昌合體，如何看待此事？姚文智表示，「很自然」，今天本來就是民進黨團結大會，大家聚集在一起，也不只有蘇院長，也包括全國縣市長，上下一心，「綠色執政，品質保證」，這個招牌從今天起持續擦亮，直到贏得勝選。