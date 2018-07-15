台灣民意基金會民調：民進黨這7項特質勝過國民黨

2018-07-15 10:57

〔記者林良昇／台北報導〕台灣民意基金會今公布民調，台灣藍綠勢力的分佈大致上是泛綠25.2%、泛藍20.7%，民進黨在改革、自由人權、生態保護等7項目上勝過國民黨，國民黨在兩岸關係、經濟、有執政能力等3項目勝過民進黨，在比較能代表台灣人利益上，民進黨依然勝過國民黨，但領先幅度小。而自認是中性或獨立選民則為49.6%的歷史新高。

台灣民意基金會董事長游盈隆今公布本月份最新民調，民調顯示，台灣有3成3民眾認同蔡總統領導國家的方式，4成9不贊成，和上個月，贊同的提升0.7%，不贊同下降3%，游認為，蔡總統聲望欲振乏力，在低檔徘徊。在行政院長賴清德內閣施政表現上，有42%的人滿意，42.4%不滿意，民意呈現正反對峙的狀態，已不再是多數民意的寵兒。

台灣民意基金會民調也調查台灣人政黨認同傾向，在本月份，台灣藍綠勢力分佈，大體上是綠25.2%、藍20.7%，與上月相比，藍綠認同雙雙下滑，中性或獨立的選民增加5.9%，達到空前新高的49.6%，游盈隆說，這是台灣政治史上非常奇特的時刻。

對於藍綠政黨形象特質上，民進黨有7個方面勝過國民黨，依序為具有改革魄力與決心、重視自由與人權、重視生態環境保護、代表台灣人的利益、有理想性、代表一般老百姓的利益、清廉；國民黨則在有能力處理兩岸關係、有能力促進台灣經濟發展、較具有執政能力等3項特質大幅領先民進黨。

游盈隆說，民調顯示，民進黨整體形象變壞了，國民黨整體形象提升了，民進黨在重要的3項特質失去人民信心，在代表台灣人利益上的特質，已經逐漸模糊，跟國民黨差距不大。

游盈隆也指出，台灣人對第三勢力態度，有高達5成7的人覺得台灣需要出現新的政黨取代民進黨、國民黨兩黨，認為沒需要的只有3成6，證實台灣社會渴望可以取代兩大黨的強大第三勢力出現。

與會的政治評論員詹錫奎說，民進黨的7項特質都是在野時期的強項，但在2016年完全執政後，強項還是一樣，代表民進黨還沒有「轉大人」，執政失去活力，還陷入內部分裂，開始打擊台北市長柯文哲，也造成柯文哲的支持者全面反民進黨。

本次民調由台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行，以全國為範圍的二十歲以上成年人，訪問期間是2018年7月9日及11日2天，

有效樣本1070人，抽樣誤差在95%的信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是台灣民意基金會。