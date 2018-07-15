內政部：全國都市地價總指數117.10 較上期跌0.12％

內政部統計，全國都市地價總指數117.10，較上期跌0.12％。（資料照）

2018-07-15 10:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日公布最新全國都市地價指數，總指數較上期下跌0.12％，跌幅已趨緩，為近4期跌幅最低；內政部指出，除澎湖縣外，各直轄市、縣巿漲跌均於1％內，下跌幅度較大依序為花蓮縣下跌0.55％、台北市下跌0.43％、桃園市下跌0.38％。

內政部表示，上漲幅度較大依序為澎湖縣上漲1.47％、台南市上漲0.98％、雲林縣上漲0.84％。

最新全國都市地價總指數為117.10，較上期下跌0.12％。各使用分區指數中，住宅區指數較上期下跌0.10％，商業區指數較上期下跌0.19％，工業區指數較上期下跌0.10％。

內政部提及，近10期全國都市地價總指數波動，自第47期（105年4月1日至105年9月30日）起開始呈現下跌趨勢，下跌幅度至本期逐漸趨緩，並為近4期最低。（近4期波動分別為下跌0.35％、0.49％、0.91％、0.12％）

在波動幅度較大的縣市中，以花蓮縣下跌0.55％，跌幅最大，花蓮縣政府表示，多數鄉鎮因交易動能低，且受近期遊客量銳減連帶影響不動產市場需求，以致地價呈現下跌趨勢。

另以澎湖縣上漲1.47％，漲幅最大，澎湖縣政府表示，因受鄰近非都市土地陸續變更為可建築用地後，新建案價格逐漸上漲，亦帶動都市土地成交價格，致地價呈現上漲趨勢。

六都部分，以台北市下跌0.43％，跌幅較為明顯，台北市政府表示，除部分條件機能較佳之區域相對抗跌外，其餘地區囿於市場普遍保守觀望，地價微幅下跌。

此外，台南市上漲0.98％，漲幅較為明顯，台南市政府表示，因該市重劃案件區開發完成及南科園區增設新廠等因素，地價呈現上漲趨勢。

內政部表示，本期全國土地買賣筆數為25萬90筆，較上期25萬7464筆，減少2.86％；較去年同期23萬9240筆，增加4.54％。

內政部解釋，都市地價指數是將各直轄市、縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取具代表性的中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內上漲或下跌的百分數，其性質類似物價指數，定期於每年1月15日及7月15日發布。