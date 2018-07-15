柯P新書登熱銷榜首？ 作家爆「內幕」打臉…

台北市長柯文哲上月30日舉辦「光榮城市」城市巡迴新書分享會，分享出書心得，幫粉絲簽書並合影。（資料照）

2018-07-15 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的新書《光榮城市》在上月上市後，短短3天就登上各大書店排行榜榜首，也讓網友打趣的說「會不會靠版稅就可以打選戰了啊？」但知名作家吳祥輝在臉書PO出書店數據打臉，指柯文哲新書熱銷原因是靠「買榜」。

吳祥輝表示，書市排行榜分有大榜和小榜，大榜指總體書，小榜指分類書；書總榜還分即時榜（每小時更新一次，過去的一小時的銷售量）、7日榜（每天更新一次，過去7天的銷售量）與30日榜（每天更新一次，過去30天的銷售量）。

吳祥輝以博客來公開資料數據分析，他指出，柯文哲的《光榮城市典藏版》在「即時榜」中6月22日至24日的側錄記錄，3天都是第1名，但6月25日滑落到第2名，26日更滑落到23名，此後排名遊走10到28名之間；7月3日排名下滑到79名，接著到7月9日只剩91名，然後一直到7月15日都是「未上榜」。

吳祥輝說，一本書3天即時排行多排在第一，然後體力不濟快速滑落，12天後竟然排在第79名。他直言，這當然不是自由市場的法則，「怎麼會有一本大受歡迎的書，第一名僅維持3天，『這就是買榜的典型現象。沒買或買少，就節節敗退了』」。

他也說，即時榜要時時買才能一直保持第一，7日榜就是以過去7日計，不管何時買。連續9天的「7日榜」總賣量第1名，竟然兩週後就滑落到65名後，然後約3週就摔出百名外，「只有兩種解釋：廣告做的好，可惜書太爛，口碑糟。第二種就是買榜。」