力挺陳其邁 60個醫療公會及醫院校友會組後援會

60個醫療公會及醫院校友會，力挺陳其邁。（記者葛祐豪攝）

2018-07-15 08:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕挺民進黨高雄市長參選人陳其邁，高雄市60多個醫療公會團體、醫院校友會，籌組醫界大聯盟後援會，昨晚在高雄市舉行籌備大會，推薦陳其邁是高雄市長最好人選，當選後一定可以帶領高雄拚經濟，並落實完善醫療長照。

醫界大聯盟後援會籌備大會榮譽理事長蕭志文，肯定陳其邁對醫療照顧的專業，很高興他代表醫界參選高雄市長，呼籲大家11月24日不分藍綠，共同支持。

高雄市醫師公會理事長王欽程說，陳其邁是20年磨一劍，在地深耕，是醫界共同推薦的最佳人選，而他的醫療背景，「可以用醫生的眼光，精準處理市民問題」。

牙醫師公會全聯會理事長謝尚廷表示，陳其邁具有豐富的行政經驗，相信有能力帶領高雄拼經濟及偏鄉醫療的問題。

陳其邁說，他非常感謝醫藥界大老及各專業團體不分藍綠，籌組後援會大力相挺，他當選後，會本著醫師以民為本的關懷，提昇長照及偏鄕的醫療照顧。

出席人員包括醫界大老莊維周、蕭志文、陳順勝、李蜀平，全台牙醫師公會聯合會理事長謝尚廷，高雄各醫療相關公會理事長高維祥、王宏育、陳建富、陳麗琴、郭明坤、蔡明聰、詹永龍、侯仕銘、林永太、林銹美、余雪招、陳清輝、林士峰、謝彥緯、蔡秀霞、張榮洲等。及各醫療相關大專院校校友會會長藍傳盛、黃鵬國、潘志勤、謝正毅、蔡昌學、楊宜璋、郭鴻彰、曾錦元、徐永正、陳昭蒼、林正泰等人。