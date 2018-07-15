民進黨全代會 阿扁不參加、將發表4分53秒影音談話

阿扁不參加民進黨全代會，但錄製4分53的影音談話。（取自「新勇哥物語」）

2018-07-15 08:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕 民進黨全代會今天登場，先前曾透露非常期待參加，甚至表示「就在蔡總統兼主席面前被抓回去，這樣代誌才會大條！」的前總統陳水扁，今天確定不會參加，但錄製4分53秒的影音談話。

阿扁是否會親自參加今天的民進黨全國黨代表大會？是外界關注的焦點，阿扁今天早上透過最新一期的「新勇哥物語」167期，表示為了不影響大會秩序與選舉造勢活動，特別向大會抱歉，改以4分53秒的影音談話，善盡黨代表的建言責任。

這段影音談話有幾個重點，包括：一、民進黨民主多元，對不同團體的訴求活動，不是敵人而是同志，應合作為台灣做更多更好的事。

二、應讓民進黨立院黨團個別委員有更好的表現機會與發揮空間，不要一言堂，成為甲動的表決部隊。

三、不要讓有黨魂黨德的熱情黨員，失去對黨的支持。黨員的不同意見，不是唱衰民進黨，而是熱愛民進黨。黨內選舉有競爭是黨的優良傳統，不是破壞黨的團結。

四、儘管民進黨政府2年多來，做了不少事與改革，各項數字也很漂亮，但還有人無感甚至不爽，應謙卑面對問題解決問題，不能以動機論否定不同意見。

五、2018年地方選舉，雖然不能超越2014年的天花板，少輸為贏應是贏的策略。

六、2020年有些煩惱，但還是有信心逆轉勝，繼續完全執政。

七、阿扁願以黨員與過去從政同志，為黨來打拼，不會放棄，也希望主席與黨不要放棄阿扁。

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