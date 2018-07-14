邱太三臨別秋波 圈定二審檢察官名單

2018-07-14 23:07

〔記者吳政峰／台北報導〕邱太三將於16日卸任，離開服務785天的法務部長崗位，雖然他曾公開宣示要把年度人事調動權交給接任的蔡清祥，不過據了解，他已圈定好14位升任二審的檢察官名單，包含10位「滿8」主任、2位「滿7」的主任、1位歷練缺補實、1位資深檢察官，消除部長交接的不確定性，穩定民心；蔡清祥也傾向尊重邱的圈選，不會更動。

邱太三12日曾說，卸任前夕不適合圈定人事案，會把人選交給蔡清祥決定，引發候選人緊張，擔心兩位部長風格歧異，用的人也會不同，煮熟的鴨子可能飛了；不過知情人士透露，邱太三已圈定好今年度升任二審的14人名單。

本次檢察官人事審議委員會提出27位入圍名單，其中14位為8年主任、6位7年主任、1位資深檢察官、6位已在二審歷練；邱太三日前從中圈定14人升任，除了各有4位「滿7」、「滿8」主任落馬，也有5位歷練缺檢察官補實失利，須回一審服務。

雀屏中選的14人中共有5位襄閱主任檢察官，分為北檢周士榆、新北檢周懷廉、士檢吳怡明、桃檢王以文、彰檢林漢強，基檢的資深檢察官李吉祥也在列，唯一從歷練缺中脫穎而出的則是台中高分檢陳幸敏；依照已揭露名單看來，檢察界認為「四平八穩」。

據悉，圈選名單上的部長落款為邱太三，蔡清祥為了尊重邱太三，傾向不會更動人選，因此這份名單應已定案。

至於升任一審主任的第二階段調動，檢審會將於17日討論入圍名單，原計錄取23個名額，但邱太三臨別秋波釋放善意，裁改增加3名，因此這波將有26位基層檢察官可望升任主任。

本次共70人報名，17日檢審會會從中選出39人入圍，交給法務部長圈定26人，屆時蔡清祥已接任，名義上邱太三並無人事權，但據指出，蔡還是會尊重邱的意見，通盤考量後，31日公布正式名單。

值得注意的是，今年起實施一、二審輪調，「滿7」主任填升二審的人數大為減少，蔡清祥上任後是否會對更動輪調制度，法界都在觀望中。