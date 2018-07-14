揮別站街口鞠躬「心理障礙」 吳沛憶：鄉親們都是面試官

2018-07-14 19:09

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長參選人姚文智與台北市萬華、中正區議員參選吳沛憶今天在萬華昆明街「大可居」聯合舉辦市政座談會，吳沛憶坦言，過去在街口彎腰，一開始覺得，自己是台大畢業的，到底在幹嘛？但後來慢慢學到，這就像在找工作一樣，鄉親們都是面試官，評量她的表現。

由於空間有限，現場聚集約百人左右，但鄉親們非常熱情，在活動中高喊：「姚文智凍蒜！吳沛憶凍蒜！」姚文智說，吳沛憶投入選舉後，對當地的問題深入了解，包括萬華發展所需、面臨的問題，雖然希望民進黨在萬華、中正的其他參選人都能夠選上，但希望大家給吳沛憶更多溫暖，讓她高票當選。

對於一開始投入選戰的想法，吳沛憶坦言：「每天都在路口、市場彎腰，剛開始確實有心理障礙，覺得『我讀台大，每天在鞠躬到底在衝啥？』但後來慢慢學習，感覺這就像在應徵工作，在座的各位都是我的面試官，評量我的表現，希望大家能夠給我機會，讓我為大家服務。」

吳沛憶說，在這段時間，不少民眾跟她說萬華區的問題，像是萬華公車路線不夠、公園太少、敬老年金要發、萬大線施工太吵、公立幼兒園抽不到、艋舺夜市人潮沒落、公共住宅不夠等，未來當選議員後絕對會努力解決這些問題，希望大家給她一個機會，讓她改變萬華。

姚文智說，參選台北市長最大的目標不是「柯黑」，而是想要改造台北，尤其是想讓老社區徹底翻新，首先就要是翻轉西區經濟，希望未來能夠和吳沛憶一起改造萬華這個地方。