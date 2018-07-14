林佳龍批打選只有3招抹黑 盧秀燕回擊拚選舉不專注市政

2018-07-14 17:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中西區立委黃國書、里長蕭行凱里長及議員參選人黃守達議今天成立聯合服務處，立院副院長蔡其昌、市長林佳龍都站台力挺，卻擦身而過不同台。而林佳龍今天再延續「贏21萬不是不可能」與「江啟臣祭品文雞排」話題，但坦言「要過關還要很打拼，沒那麼簡單」，並批對手盧秀燕以空污、交通及老人健保補助議題抹黑他。

林佳龍延續贏21萬票送雞排祭品文話題「如果贏盧秀燕21萬票，他（江啟臣）送雞排一萬份」，向選民喊話「要吃雞排！投給林佳龍」，並感謝江啟臣請客；他也重申，「怎麼好意思說要贏多少（選票），我是客氣講，不是不可能！」他就貼祭品文說我們自誇、幫我們宣傳，希望大家來成全江啟臣的「願望」，但他坦言，「我要過關還要很打拼，沒那麼簡單！」

林佳龍也批盧秀燕，打選戰只有3招，抹黑空污、山手線及花博議題「一直唸，以為念久就會贏。」他澄清，中火的火力全開在前市長，而且現在中電不能只有中部用，否則台中用電就會置外於全台變孤島；另外，山手線在建設中、花博是國際授權，有1％權利金要繳回，若憑身分證免費看，屆時可能被取消；對於盧秀燕批評的取消老人健保補助，只是按照監察院規定排富。

而林佳龍今天到場站台時，上台細數政績，最後呼籲選讓市長連任，議會過半，就是讓民進黨提名的中西區兩席議員江肇國及黃守達都選上，在台上與黃國書、議員參選人同台歡呼。

盧秀燕事後發聲明回應，議員已踢爆林市府花人民公帑1億2000萬元做花博卡，還到處講是廠商回饋，明顯欺騙市民，要求林佳龍應公布完整契約內容供議會及民眾檢視，以釐清市民疑慮。

盧秀燕再指林佳龍是離人民很遠的市長，不在乎市民關心的空污與取消老人健保補助等議題，對於海水採礦MOU千億疑雲也未完整說明，如此「眼高手低」、拚選舉不專注市政的林市長，她會和市民一起讓林佳龍任期在今年底over。