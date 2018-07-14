吳釗燮訪薩爾瓦多 深化台薩雙邊關係

2018-07-14 17:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部今發布新聞稿表示，部長吳釗燮本月12日率團抵薩國訪問，受到代表薩國政府前往接機的外交部次長米蘭達（Jaime Miranda）熱烈歡迎。吳釗燮訪問薩國期間，並晉見薩國總統桑契斯（Salvador Sánchez Cerén），雙方就台薩雙邊事務充分交換意見，桑契斯總統強調他對臺薩邦誼的堅定支持。

外交部表示，吳釗燮於當地時間13日在代理外長卡斯特內達（Carlos Castaneda） 陪同下晉見薩國總統桑契斯（Salvador Sánchez Cerén），桑契斯總統熱誠歡迎吳部長到訪，兩人會談逾1小時，並就各項雙邊事務充分交換意見。會談期間，薩國總統桑契斯強調他對臺薩邦誼的堅定支持，並對台薩兩國五年合作計畫提供的治安、教育及提高生產力等領域帶來的協助表示感謝。

外交部說，吳釗燮並親自向薩國總統桑契斯轉達總統蔡英文對兩國邦誼及雙邊合作關係的重視，同時面交蔡總統親簽賀函予總統桑契斯，祝賀已故薩國天主教領袖、弱勢族群守護者羅梅洛真福品（Beato Romero）將於本年10月14日在羅馬封聖，並向薩國人民表達誠摯賀忱。

外交部說，吳釗燮訪薩國期間，也與代理外長卡斯特內達會晤，以及接受歐帝茲（Óscar Ortiz）晚宴。卡氏除表達誠摯歡迎之意，並表示臺薩建交迄已85年，邦誼篤睦，亦對兩國雙邊合作計畫內容成效良好表示謝忱。吳部長強調我政府珍視臺薩邦誼，另對薩國歷年來堅定支持我參與世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等訴求申致謝意。

外交部表示，吳釗燮也會晤中美洲統合體（SICA）秘書長席瑞索（Vinicio Cerezo），瞭解我國與SICA合作計畫推動現況，並主持本屆臺灣獎學金計畫薩國受獎生頒獎典禮及視察我駐薩國大使館等。