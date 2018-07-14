習近平對兩岸關係有信心 劉結一：源自「4個因為」

2018-07-14 17:06

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中共中央總書記習近平昨在「連習會」對兩岸關係未來充滿信心，中國國台辦主任劉結一稱，信心基礎源於「4個因為」，習近平講話也為兩岸關係和平發展與和平統一進程指明方向與路徑。

劉結一以接受中國官媒「新華社」專訪形式，闡釋習講話與其提出的4個「堅定不移」。劉結一表示，習近平會見前中國國民黨主席連戰率領的台灣各界人士的講話，「這是黨的19大後，首次就兩岸關係重大問題發表長篇講話」。

他說，習講話深刻揭示兩岸關係發展的主流和大勢，明確指出推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的方向、路徑、任務和目標。對兩岸同胞全面認識當前台海形勢、堅定信心推動兩岸關係發展、共同致力中華民族偉大復興，具有重大指導意義。

至於中共對兩岸發展充滿信心的基礎，劉結一宣稱源自「4個因為」。首先，因為推動兩岸關係和平發展是符合民族整體利益、順應時代潮流、造福兩岸民眾、得到兩岸民眾擁護的正確道路。

二是因為不管經歷多少風雨，兩岸民眾在民族、文化認同和情感上從未分離。三是因為儘管數十年來兩岸關係跌宕起伏，但整體趨勢是向前發展的。最後是因為兩岸是密不可分、休戚與共的命運共同體。

劉結一並將「兩岸責任」歸咎於民進黨執政當局。他說，民進黨當局拒不承認體現「一個中國」原則的「九二共識」，嚴重破壞兩岸關係的政治基礎，頑固推行「去中國化」、「漸進台獨」，阻撓限制兩岸交流合作，打壓認同「九二共識」、反對「台獨」、支持祖國統一的政黨團體和人士，挾洋自重製造麻煩，在危險的道路上越走越遠。

劉還說，島內「台獨」勢力圖謀借所謂「奧運正名」、「制憲」、公投等搞分裂活動。「我們決不容忍任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑，決不容許外部勢力在台海興風作浪」，「台獨」分裂勢力妄圖逆流而動，只會走上絕路。