管媽與教長「擦身而過」 知情人士：陳菊從未反對

2018-07-14 15:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕民進黨立委管碧玲與教育部長「擦身而過」，引發黨內派系競爭的解讀，甚至還提到與曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊反對有關。對此，知情人士透露，府院的最後決定純粹考量不希望增加變數，如在年底地方大選前的一個月為此單獨進行立委補選，顯然會短期內頻繁選舉墊高社會成本，而若管媽遲滯8月底才上任以求合併補選，也可能引發因人設事的批評。

知情人士表示，事實上，府院包括陳菊在內，一致認為管媽是優秀專業的人物，長久以來在國會表現優異，有目共睹。而未來國會應有更多人入閣、交棒立委，管媽也一直是規劃名單。

知情人士並透露，而在這次教育部長人選的思考過程中，管媽備受肯定，而菊姐也親自囑咐高雄團隊，如果最後由管碧玲接掌教育部，接下來的立委補選，就要全力備戰。

知情人士強調，陳菊個人從未就人選表示反對，更不曾推薦任何其他人選。

知情人士指出，教長人選的最後決定，純粹考量不希望增加變數。如在年底地方大選前的一個月（10月）為此單獨進行立委補選，則顯然會短期內頻繁選舉墊高社會成本，而若管媽遲滯8月底才上任以求合併補選，也可能引發因人設事的批評。

知情人士說，內閣人事是府院的整體思考，陳菊的角色都是配合，更與派系沒有關係。