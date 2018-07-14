北市資源回收率冠全台 柯P：環保最能突顯城市文明價值

2018-07-14 15:38

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市環保局為感謝環保義工辛苦，今天在圓山花博公園爭豔館舉辦「台北市環保義工感恩同歡園遊會」，環保義工們能在裡面吃到12個行政區提供的小吃，預計共有3000多位義工一同共襄盛舉，台北市長柯文哲表示，環保最能突顯城市的文明價值，尤其台北市的資源回收率始終是全台最高，每人平均的垃圾產生量也為最低，他認為環保就應從源頭開始做好垃圾減量。

環保局表示，過去每4年都會舉辦一次大型運動會，今年嘗試舉辦園遊會，讓環保義工們能免費吃到各種美食，現場也提供環保餐具，以行動支持環保，另外還有街頭藝人表演、環保文創展示，有些義工甚至還自己準備表演，與大家同歡。陳姓義工說，今年好多人參加，用這種形勢辦感覺比以往更熱鬧，玩得很開心。

針對去年的環保成果，環保局指出，去年12個行政區總共收到電風扇6824支、手機1萬1577支、電池1萬6168公斤，成果相當不錯，現場也有各行政區的幸福有里資源回收的成果展。

擔任義工20幾年的台北市環保義工大隊副大隊長黃順宗表示，以往都是舉辦大型運動會，第一次舉辦園遊會，每位義工都吃得笑瞇瞇，活動內容很多樣化，辦得相當成功，且限制用一次性餐具，從活動中直接例行環保，值得嘉獎。

對於環保義工的辛苦，柯文哲也相當感謝，他說，環保義工們做了很多環保工作，包括市容環境整潔、資源回收、分類及病媒蚊防治等，很感謝有他們的幫忙，也謝謝台北市各行政區共有125個里加入幸福有里資源回收的行列，努力推廣環保，實質減少垃圾減量。