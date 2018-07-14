阿扁談保持頭髮黑又多的秘訣 原因是 …

阿扁與兩位日本前眾議院眾議員，聊天敘舊。（取自「新勇哥物語」）

2018-07-14 13:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁今天在最新一期的「新勇哥物語」中，暢談保持頭髮黑又多的秘訣，他自嘲是被「太陽曬黑」跟「選舉抹黑」的。

阿扁在「新勇哥物語」166期，提到近日與兩位日本友人前眾議院眾議員愛知和男、中津川博鄉聊天敘舊，談得很開心，中津川問起「阿扁的頭髮為什麼那麼黑？是有染髮嗎？」

阿扁說，年近70的他沒染過頭髮。頭髮所以烏黑，主要是出門運動時，太陽很大，被「曬黑」的。

其次是他從事台灣政治30年，參與選舉無數，擔任行政首長前後12年，長期受到對手「抹黑」，就這樣「曬黑抹黑」、「抹黑曬黑」，頭髮不染也黑！

愛知和男則說，他的頭髮幾乎掉光了，阿扁為何頭髮還那麼多？阿扁回答說，這跟國會議員問政有關，愛知眾議員動腦過多，用腦過度，難免會掉頭髮。而阿扁動口不動腦，頭髮自然茂盛！

與會的還有前國防部長蔡明憲博士，他是陳水扁當總統任內，唯一不是軍方出身的文人部長，也是國防二法規定「文人領軍」正式實施後，10多年來第一位也是唯一一位具軍令與軍政實權的文人部長。

愛知和男也曾任日本防衛廳長官，等於台灣的國防部長，他表示日本面對北朝鮮的核武威脅，仍然落實文人領軍，台灣一樣面對中國強大的軍事威脅，肯定阿扁當時大膽啟用文人部長，在2008年二次政黨輪替前後，度過台海危機。