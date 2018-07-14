外交部強化交流 邀印太東南亞青年參加氣候研習

2018-07-14 12:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部昨發布新聞稿表示，為增加我國與新南向國家青年在氣候變遷議題上互動交流的機會，外交部與清華大學合作舉辦「印太及東南亞青年氣候交流暨研習活動」，共計有來自澳洲、印度、紐西蘭、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓、緬甸等8國政府，以及熟悉氣候變遷議題的20位青年菁英共同參與。

外交部表示，本次研習活動邀請聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）附屬科技諮詢機構（UNFCCC SBSTA）前主席Carlos Fuller及友邦吐瓦魯氣候變遷大使Ian Fry博士來台授課，帶領學員實際模擬當前氣候議題的談判方式。

外交部說，研習活動配合UNFCCC相關會議的最新發展，並以「巴黎協定」（Paris Agreement）協助「在地社群和原住民族」（LCIP）調適氣候變遷所設立的對話平台運作方式作為研討主題，進行模擬UNFCCC談判訓練。

外交部表示，吐瓦魯駐台大使涂莉梅（H.E. Ambassador Limasene Teatu）、紐西蘭駐台副代表宋彤珮（Tupe Solomon-Tanoa'i）及馬來西亞駐台副代表安瓦（Anwar Udzir）等人也應邀出席7月12日的開幕儀式。

外交部期盼透過本次活動，提升我國與印太及東南亞區域青年菁英之間的交流並培養情誼，並藉此培育我國未來投入因應氣候變遷工作的青年年輕世代人才，擴增我國際參與能量。