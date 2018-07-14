民進黨推出改革新廣告 阿扁和馬英九都出現了！

民進黨發言人Kolas Yotaka今召開「改革挺台灣 年金改革篇」CF發佈記者會，也是發言人任內最後一次記者會，下週將轉任行政院發言人。（記者張嘉明攝）

2018-07-14 11:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨7月15日將召開全代會，民進黨今天公布首波改革廣告，廣告中出現前總統馬英九、陳水扁宣誓改革年金的片段。將轉任行政院發言人的民進黨發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，影片中出現的觀眾，代表的是等待改革成果的年輕人，這次終於改革完成，年輕人也微笑了。

民進黨今天召開廣告發布記者會，影片中先出現一個在麵攤吃麵的年輕人，看到電視中的前總統陳水扁說，「改革是痛苦的，改革也是要付出代價的。」前總統馬英九說「今天不做，明天就會後悔。」最後出現總統蔡英文說「越是困難的改革，就越要有承擔的勇氣。前人做不到的，我們必須扛起這個責任。」影片旁白指出，改革大家都說過，但只有我們真正做到了。

「做為執政黨我們扛起責任就是要改革，前人做不到的我們做到了。」Kolas說，接下來會用一系列影片，向台灣人民報告改革成果。去年全代會，民進黨的主軸是「堅持改革、看好台灣」，民進黨在很多改革上，在過去兩年已經取得進展，也逐漸改變台灣，每個改革都牽涉到利益衝突，需要社會漫長共識。

Kolas也透露，拍攝影片當天剛好颱風來襲，出借場地的攤販並非民進黨支持者，不過仍希望透過影片讓全國民眾看到新富市場的美麗，同樣的，民進黨推動的任何改革都是不分藍綠的，年改議題不是現在執政黨隨意說要改就改，影片中可以看到，年改是歷經前兩任總統陳水扁、馬英九，是當時就希望解決的問題，影片也運用縮時攝影的手法，表達時間的流逝。而影片中的的小女孩就是日前十分賣座的國片《紅衣小女孩2》童星林芷柔。

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