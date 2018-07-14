嘉市藍營面臨鬩牆 黃敏惠：未來絕不是「三足鼎立」

2018-07-14 11:28

〔記者施曉光／台北報導〕今年縣市長選舉，藍營在部分縣市出現鬩牆之爭，為選情帶來隱憂，其中國民黨嘉義市長參選人黃敏惠面臨嘉義市議長蕭淑麗瓜分票源危機，今天上午她到台北參加黨中央合體造勢活動後受訪表示，未來嘉義市的選舉絕對不會「三足鼎立」，而是一定會形成「楚漢相爭」，強調民主政治就是「政黨競爭」，她會努力爭取嘉義市民認同。

對於媒體詢問，是否還會私下與蕭淑麗溝通？黃敏惠表示，初選前黨內已有極大的誠意與溝通，如今提名過後，如果再有太多的接觸，難免會引人遐想，她就是努力、努力、再努力，國民黨內部只有團結、團結、再團結。

黃敏惠還說，現在都已經進入黨的提名之後，許多工作只有「往前走」，自己也一直都在努力。

媒體詢問，蕭淑麗宣稱自己參選後，會讓她被邊緣化，黃敏惠說，民調是一個依據，她長期耕耘嘉義市，民眾都有看到並肯定，當初黨內初選就是全民調機制，加上這幾個月來她深耕基層，相信未來不會「三足鼎立」，而是一定會形成「楚漢相爭」，因為民主政治就是政黨競爭，她會努力讓市民認同。

至於是否擔心過去扮演關鍵少數的蕭家影響選情？黃敏惠表示，嘉義市有民主聖地之稱，她會盡努力，但她也坦承，每一件事她都會擔心，擔心成為關鍵少數，但更相信嘉義市民的眼睛雪亮，會做最好決定。

此外，面臨國民黨立委林為洲揚言公布民調，不排除參選的威脅，國民黨新竹縣長參選人楊文科表示，林為洲是好立委，非常聰明且有智慧，他與林在新竹縣互動不錯，雖然沒有任何恩怨，但是朋友關係，他並強調自己是新竹縣道地的鄉下人，在竹科、中科有好幾十年工作經驗，具備產業經驗，又在竹縣府擔任副縣長，跑透透13鄉鎮市，新竹縣選情雖有很多困難，但他一定會克服，贏得最後勝利。

被問到是否與林為洲持續溝通？楊文科說，兩人除了有碰面，他也會透過朋友，希望林一起為國民黨勝選努力。

至於民調落後，他說，民調只是一時，而且前幾天有某家媒體民調顯示，他的支持度26％，領先其他參選人，民調只是參考、警惕之用，最後他一定會勝出。