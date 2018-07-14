身心障礙者權益有無確實保障 監委要查

2018-07-14 10:31

〔記者鍾麗華／台北報導〕我國建築物無障礙設施設計相關規範，及身心障礙者的交通接送服務，特教學生助理人員提供服務的時數有限，影響身心障礙學生受教權益等，疑未完全符合身心障礙者權利公約（以下簡稱CRPD）規定，監委王幼玲、趙永清申請自動調查，瞭解相關機關有無確實保障身心障礙者權益。

王幼玲、趙永清指出，我國目前規範無障礙環境設置標準相關規定，排除了一定規模以下的公共場所適用規範，例如僅要求樓地板面積在300平方公尺以上的餐廳需要遵守無障礙規範，一般民眾日常生活所接觸的飲食小吃店，多不在規範範圍內。

王幼玲、趙永清表示，我國建築物無障礙設施設計相關規範是否符合CRPD規定？300平方公尺以上餐廳有無落實無障礙環境？主管機關是否稽查？相關疑義均有深入瞭解必要。

另外，王幼玲指出，身障學生上下學、戶外教學的交通接送服務，會影響其受教權，同時決定障礙者能否接受社區服務資源。因此特教班有無提供學生無障礙交通接送、校外教學時是否有無障礙遊覽車？而服務身心障礙者的日間照顧機構，障礙者往返機構的接送情形為何？相關問題將透過調查詳加釐清。

此外，王幼玲說，許多家長反映，特教學生助理人員提供服務的時數相當有限，影響身心障礙學生受教權益，對於特教學校、集中式特教班、普通班（資源班），學生所提報的人力支持需求、以及教育單位實際核准提供服務的時數，也會深入調查。