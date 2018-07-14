21縣市首長參選人「合體秀」 吳敦義：再給國民黨一次機會

藍營21名縣市首長參選人今天合體造勢，吳敦義向全民懇託，11月的九合一選舉，希望大家再給國民黨一次機會。（記者廖振輝攝）

2018-07-14 10:26

〔記者施曉光／台北報導〕為了破除部分縣市可能換將的外界流言，國民黨主席吳敦義今天邀集22個直轄市、縣市長被提名人，首度在黨中央以「合體秀」方式舉行團結造勢會，其中台東縣長參選人饒慶齡參加台東豐年祭活動，加上班機時間無法配合，變成「22缺1」。

今天上午藍營21位直轄市、縣市長參選人先順道與吳敦義拍攝選舉定裝照，吳敦義做閉門精神談話，再一起到國民黨媒體中心在媒體鏡頭前「合體秀」，吳敦義致詞後與副主席郝龍斌、曾永權及所有參選人一起在大型看板上簽名，象徵立下與全民的「合約書」，要為各地鄉親拚經濟、顧生活，然後所有人一起高喊「中華民國加油」、「中國國民黨勝利成功」口號，吳敦義還致贈每位參選人象徵「包中」與「凍蒜」的粽子與冷凍蒜頭。

吳敦義表示，今天國民黨6都及15個縣市長提名人齊聚，他要向全國父老鄉親報告，自己已經請求所有參選人一定要守法、節約、全力以赴，與民同呼吸，國民黨這次縣市長選舉依品德、操守、經驗與能力，及各選區最大可能性獲勝的人選，希望他們全力以赴。

吳敦義指出，國民黨在97年至106年執政期間，全力打造一個不錯的環境，後因選舉挫折，如今要再全力革新團結，他希望大家再給國民黨一次機會，再造繁榮和樂的台灣，有尊嚴的中華民國。

吳敦義痛批蔡英文總統在2016年大選時說過很多承諾，包括維持現狀，但現狀並沒有維持，當時民進黨到處放話國民黨不倒、台灣不會好，如今這句話已被改為民進黨若不倒、台灣就不會好，如今連農產品都堆積如山，原本許多勞工聽蔡英文說心中最軟一塊，結果讓大家失望，蔡英文競選時說台灣至少十年不缺電、不漲電價，還拿口號牌說用愛發電，現在證明都是空頭支票。

吳敦義說，所謂用愛發電，已變成用肝、用腎、用肺發電，能源政策左支右絀，火力發電廠經常火力全開，連高雄八五大樓都看不清楚，而10年不漲電價，今年4月已經漲了一波，很多人預測10月可能還要再漲一波。

談到兩岸關係，吳敦義批評蔡英文說的維持現狀，應該是兩岸和平穩定，但現在海基會、海協會陷入「已讀不回」狀況，兩岸關係緊繃，過去台灣國際外交維持一定能量，現在卻丟了許多邦交國。

吳敦義表示，國民黨看到民眾很辛苦，如今應是國民黨革新團結、撥亂反正的時代已到，希望11月選舉能得到民眾支持，贏得勝選，如此2020有更多機會重返執政。

在造勢結束後，21位藍營選將隨即舉行閉門輔選工作講習，溝通並討論共同競選政見，並由相關單位說明輔選應注意事項。

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