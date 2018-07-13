名嘴控汙衊逼道歉 陳佩琪霸氣回應「就去告吧」

陳佩琪認為，社會上有少數人與某些名嘴一樣，有閱讀和理解障礙，而她一點也不意外。（資料照）

2018-07-13 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長夫人陳佩琪之前因為不滿《三立》政論節目抹黑柯P財產申報不實，卻又不公開道歉，因此決定提告。今天她在臉書表示，有名嘴認為被她汙衊，要求她道歉澄清，但她直言，「若名嘴不爽想告我，就去告吧。」接著她更在文中大酸名嘴。

陳佩琪今在臉書發文表示，上週日有幕僚跟她說，她在臉書上的PO文汙衊到某位名嘴，對方要她道歉澄清。但陳佩琪表示，自己確實沒看過該政論節目，訊息都是從網路新聞、截圖獲得，也沒辦法再去仔細了解，「若名嘴不爽想告我，就去告吧，」她也寫到，不久前我才有第一次告人的經驗，沒想到這麼快就有第一次被告的經驗。

陳佩琪隨後在文中諷刺名嘴，社會上有少數人與某些名嘴一樣，有閱讀和理解障礙，而她一點也不意外。她表示她可以接受人群中有3到5%的人可能有某些程度的理解能力不佳或閱讀障礙，但她認為有錢開電視台、或有能力被拔擢當主持人的人，應該好好為自己的節目品質把關。

陳佩琪也認為，主持人若要請名嘴上節目，就應該對該名嘴以及他要講的內容做好初步考核，「不過有人跟我說，有些主持人好像也有一樣的障礙，要求他們做這事有點困難。」她隨後更用挖苦寫到，講這麼多不知名嘴會不會覺得不舒服？「藉用鍾姓名嘴說的：『沒有說你們不法啦，不用反應過度 ！』」

陳佩琪還在文中提到，有節目曾拿一張500萬的小吃店收據影射柯P2014年競選時的財務收支有問題，她表示當時柯P競選總部聘有競選總幹事（姚立明），「500萬的小吃店收據若要告，提告人應該是當時的競選總幹事或財務長，而不是我這局外人。」

許多網友看到陳佩琪發文後都大讚，「佩琪戰力爆表。」、「有夠酸的」、「一堆噁心名嘴」、「看到名嘴被嘴爆就是爽！」、「打臉名嘴超爽！」、「名嘴敢面對面跟佩琪槓起來嗎？」