學者：台美關係升溫 習近平藉「連習會」要兩岸團結

2018-07-13 20:21

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共中央總書記習近平在「連習會」中特別提到，「在當前台海形勢下，兩岸同胞要團結前行」，成功大學政治經濟學研究所教授洪敬富指出，在台美關係增溫下，中國一再批評，美國打「台灣牌」、台灣「挾洋自重」，因此習近平這句話是向蔡政府喊話，在美中對抗下，台灣不要靠向美國。

洪敬富認為，習近平提出四個「堅定不移」，其實都是老調重彈。畢竟現今的國際氛圍，對中國不利，尤其中美貿易戰開打，加上「一帶一路」也受到很多阻礙，習近平在這個敏感的節骨眼上，如果此時對台說話強硬，恐影響中美問題，因此連習會「多說無益」，「政治動作」大於「政治談話」。

洪敬富分析，「連習會」意義，一方面在於向國民黨遞出橄欖枝，拉抬年底選情，同時顯示蔡政府無法處理兩岸議題；另一方面是向國際社會展現，台灣議題仍是中國內政問題，雖然共機繞台、北京打壓台灣，台灣內部仍有人支持中國，並未因此而不願意跟北京接觸，中國藉此合理化、正當性台灣議題。

洪敬富指出，在中國2月底祭出對台31條、拉攏台灣人赴中發展，「連習會」加以催化、「試水溫」，希望在年底選舉前，瞭解對台政策這幾個月來的施行成效，台灣輿論是否有所變化；如果中國對台政策獲得台灣人肯定的話，相信未來北京動作會越來越大，以營造台灣趨於向中國交往的氛圍。

淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳說，「連習會」是美中關係矛盾、美台關係強化、台灣年底九合一選舉的背景下，所安排的會晤。而習近平所謂的「兩岸形勢複雜嚴峻」，是因為兩岸間有「美國因素」介入、台灣年底有九合一選舉。

張五岳表示，「連習會」重點不在於連戰說了什麼，而是習近平傳達對台政策維持一貫的基調，尤其是習在會中強調「和平統一」，換言之，中國對台沒有武統問題，更沒有所謂的「統一時間表」。如果中方要改變兩岸政策，習的講話「會硬、不會軟」，但習近平在會中沒有對總統蔡英文點名式批判，僅清楚表達過去的基本立場與看法，顯示中國對台政策已定性定調，並沒有改變。