巧合！「撞期」馬英九生日 大巨蛋案今天簽結

2018-07-13 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九卸任後官司纏身，其中備受外界矚目的大巨蛋一案今日簽結。巧合的是，今天剛好也是馬英九的生日。

馬英九卸任後官司纏身，除了因涉入賤賣國民黨黨產「三中」與舊黨部大樓，遭北檢以背信罪起訴的三中案以外，還有國家發展研究院土地案、富邦併北銀案、遠雄大巨蛋案等三大案尚在偵辦中，其中大巨蛋案經檢方調查8個月後，難認定馬英九涉圖利，今天將馬英九所涉大巨蛋案簽結。

據《蘋果日報》報導，巧合的是，今天剛好也是馬英九的68歲生日。