國民黨財產高達189億元 黨產會批：是財團還是政黨？

國民黨總資產高達189億8251萬元，大勝國內其他各黨，國民黨再度蟬聯全國最有錢的政黨，黨產會委員不滿批評，這是財團，還是政黨？圖為黨產會大樓。（資料照）

2018-07-13 19:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日公布「106年度政黨財產及財務狀況」申報情形，國民黨總資產高達189億8251萬元，大勝國內其他各黨，國民黨再度蟬聯全國最有錢的政黨。對此，黨產會委員批評，國民黨是政黨還是財團，財報中還有應收股利收入。

黨產會委員痛斥，端看國民黨財報申報資料，有應收股利8.4億元、長期投資156億元、事業投資等項目這是政黨還是財團？

黨產會委員質疑，前國民黨主席馬英九在任內賤賣黨產，出售舊中央黨部大樓案，說話不算話，讓張榮發扣住尾款1億元，這筆錢在財報資料上，國民黨竟還敢列為應收尾款。

委員指出，正常民主國家的政黨，主要是靠黨費、政治獻金、選舉補助款合法收入在運作，國民黨卻還有「其他收入」高達7.1億元，遠勝於民進黨「其他收入」1470萬元。

委員分析，國民黨長年以來財務上結構最大的不對稱，就是黨費、政治獻金、選舉補助款這些民主國家政黨的經常性收入，根本無法撐起龐大支出，所以國民黨收入，長年以來靠著黨營事業捐輸挹注。

委員表示，國民黨在長期威權統治下，擁有這台特有的「黃金ATM」，其他政黨都不會有，台北高等行政法院那3位提出黨產條例有違憲之虞，向司法院申請釋憲的3位法官李玉卿、鐘啟煒、李君豪，在釋憲聲請書「口口聲聲」所稱捍衛的人民財產權、營業自由，就是國民黨這塊黨營事業。

「還真的把國民黨當成一般無辜的人民看啊！」委員批評，北高行釋憲書說的太含蓄了，太看不起國民黨了，國民黨有申報的財產有189億元，這怎會是一般人民。

黨產會委員也提及，前國民黨立委林郁芳於1997年9月9日在立法院的質詢曾說，「國民黨擁有電視、廣播、電影公司、報社、證券公司及書店等等；國民黨的7大控股公司轉投資的事業高達170家，而且還在無限制的膨脹之中。」

林郁方當年在立院指出，「中央投資公司轉投資的項目，包括在台北縣金山鄉出售靈骨塔、在越南種香蕉、在阿拉斯加捕魚、在香港及日本擁有辦公大樓、在夏威夷買賣房地產、在帛琉蓋觀光飯店；此外，在賴比瑞亞、南非、英屬維京群島及美國，都設有海外子公司，國民黨已拓展出全球性的企業王國。」

黨產會委員表示，國民黨底下中投、欣裕台2間公司是國民黨百分之百持股投資，股利收入分給國民黨，光是去年長期投資就156億元，總資產才會高達189億元。