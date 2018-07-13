告別交通部…賀陳旦：要練習從高處走下來

今天是交通部長賀陳旦（左）最後一天在交通部上班，期許次長王國材（右）、祁文中及同仁繼續完成各項工作。（記者鄭瑋奇攝）

2018-07-13 18:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今天是交通部長賀陳旦、政務次長范植谷最後一天在交通部上班，交通部下午特別舉辦歡送會，賀陳旦原本應該要上台致詞，他卻直接搶了司儀的麥克風說，以後要越來越練習從高處走下來，今天會是一個好的開始！

今天是「13號星期五」，許多人覺得不是那麼吉利，賀陳旦卻說，但我今天一早起來就是萬里晴空，對交通部是個新舊傳承的一天，代表接下來有各式各樣的可能性。對於工作上念念不忘的事情，賀陳旦說，接下來就要拜託兩位次長，還說王國材的請辭待命應該不會准許，他特別把同仁獻給他的花束，轉送政務次長王國材、常務次長祁文中，期許把這段期間工作持續下去。

賀陳旦也特別提到，交通部除了工作有專業，它的人多、花的錢也多，但錢有沒有聰明地花？能不能把這些放在更多有意義的事情上面？還要事業機構及各單位去做。他說，交通部執行的預算，很多未必是專業上需要這樣做，也許有外力、壓力介入，但現在資訊、網路讓溝通、消息傳遞更快速廣泛，這就是給我們的機會，讓少部分人的意見不會綁架、主導一些事情；而且網路上也拉近我們與世界的關係，事情有沒有做好，很快就會被各界檢驗。

對於卸任之後下一個職務是什麼，是不是會去接任國營事業的董事長？賀陳旦說，還沒有可以跟大家報告的，也沒有特別規劃，不過，明天會想先去修腳踏車。他之前去走了一趟淡蘭古道，還有很多台北附近想去的清單，之後短途旅行就騎腳踏車，長途就搭公共運輸，體驗與人相處。

賀陳旦也說，卸任後他想要好好的閱讀，因為最近真的沒有時間，他也特別推薦大家一本書，是比爾蓋茲列為暑假推薦清單的《真確》，書中強調就事論事，有時候你認為這樣邏輯推理是對的，但其實不是那麼真實。

最遺憾 無法取消連假國道夜間免收費

擔任交通部長超過兩年，賀陳旦說他已經算是「多跑了一圈」，雖然沒有主動提出離職，但有讓長官知道他是處於可以隨時配合的狀態，並沒有所謂被逼退。而這兩年多來的工作中，最大的遺憾是，想推取消連續假期夜間免收費措施，無法被社會接納，他說，不能在ETC數據告訴我們事實之後，還以錯誤的做法讓這件事情繼續下去！

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