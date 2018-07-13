連戰會汪洋 引用寓言：國、民、共3黨都應扮演太陽

前國民黨主席連戰（左）12日率團訪問中國訪問，今天今天下午與中國全國政協主席汪洋會面。圖為啟程時畫面。（資料照）

2018-07-13 20:09

〔記者施曉光／台北報導〕前國民黨主席連戰今天下午與中國全國政協主席汪洋會面，連戰在致詞時稱，在台灣有輿論主張讓國民黨、民進黨與中共進行一場比賽，看誰能給台灣民眾更多的選擇與福祉，讓他想到「北風與太陽」的寓言故事，他希望國、民、共3個政黨都能扮演太陽角色，多帶一些溫暖給民眾。

此外，連戰也批評，「全世界的國家都在歡迎陸客，卻只有台灣不斷流失陸客，十分令人遺憾」。他還說，由於兩岸制度化協商停擺，嚴重影響台灣水果銷售中國大陸，呼籲兩岸有關方面共同處理台灣果農的燃眉之急。

連戰說，希望台灣的政黨競爭要產生正能量，提升兩岸關係和平發展，而不是造成對立對，台灣一直以中華文化為傳統，政治力量不應加以扭曲，否則將導致兩岸衝突，台灣民眾也將因而受害。

連戰指出，兩岸關係在2008至2016年的8年裡，曾經基於「九二共識」的政治基礎而和平發展，如今形勢丕變，協商及聯繫管道全面中斷，連帶影響兩岸的合作互利與台灣的民生經濟，例如陸客來台人數的大幅減少，已對台灣的觀光與餐飲等內需服務業，產生相當大的衝擊。

他還說，由於兩岸當局失去政治互信基礎，使得海基會與海協會的協商機制中斷，如今來往兩岸求學、旅遊、工作的人愈來愈多，目前台商在中國大陸人數估計就有上百萬人，求學的台生有上萬人，兩岸每年觀光來往的人數高達數百萬人，這些人日常生活所遇到的問題和急難救助等，都需要有兩岸行政部門的溝通機制來協助解決，但是現在不如人願，受到不利影響的就是普羅大眾。