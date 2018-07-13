「國民年金法」部分違憲 遺屬可回溯請領前5年年金

2018-07-13 18:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕司法院大法官今做成釋字第766號解釋，認定「國民年金法」規定遺屬請領年金須從申請當月開始給付，與憲法保障人民財產權、生存權的意旨有違，也不符比例原則，即日起只要符合同條第2項所規定的5年時效，都可回溯請領。

本案源於2010年6月間，一名投保國民年金的高姓婦人過世，遺屬於2012年1月30日申請發給遺屬年金，勞保局即從申請當月開始核發每月3500元，但遺屬認為核發時間應回溯至高姓婦人死亡隔月，因此提起訴願與行政訴訟，要求勞保局補發2010年7月至2011年12月的年金，歷審均遭駁回後聲請釋憲。

釋字766號解釋文指出，本案涉及社會保險相關法律，與憲法保障的財產權有關，此外遺屬常常會因被保險人死亡而難以維持最低生活需求，因此本案也涉及遺屬的生存權，須受較嚴格之審查。

解釋文提到，「國民年金法」第18條之1雖規定要從申請當月起發放年金，但該條文又在2015年12月30日增訂第2項，規定在2016年3月1日以後發生死亡事故者，即使受益人未在當月申請給付，只要還未罹於該法第28條規定的5年時效，都可以向保險人申請追溯給付，等於僅有2016年2月29日前死亡者受到請領限制。

大法官決議認為，不論追溯發放是否複雜、困難，都僅是行政作業上的考量，難謂與重大公益有關，且此限制只減省了少數政府財政支出，相較於犧牲遺屬生活安定之法益，也難謂手段與目的間有實質關聯。