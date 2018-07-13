年改影響選舉？ 陳建仁：該改革的就要做！

2018-07-13 16:59

〔記者李欣芳／台北報導〕軍公教年改7月1日上路後，因退休軍公教月退所得減少，外界關切年改是否影響年底選舉，以及可能衝擊軍公教旅遊等消費，副總統陳建仁今天首度親上火線釋疑，他接受網路媒體專訪指出，如果只著眼在選舉，而不做改革，「這並不是我們認為應該做的事」，國家應該要改革的事情就應該往前做。

陳建仁說，「政客是看自己下一次的選舉，但是政治家是看下一代的幸福，蔡總統是政治家」，蔡總統看到的是如何讓台灣的下一代過得更美好、更永續，而不是只看到自己政黨短期的選舉。他相信台灣人民（眼睛）是雪亮的，一定可以看得到，他們要選擇一個短視近利的政客，還是要選擇一個高瞻遠矚的政治家。

陳建仁今天接受《三立新聞網》專訪指出，雖然年改影響30萬名退休軍公教人員的退休所得，每年經費約300億元到400億元，但是全國國內消費總額每年是9兆2000億元，所以300億元、400億元占的比例相當低。

陳建仁指出，何況今年以來軍公教以外的從業人員大量增加13%，今年大部份企業都加薪，政府估計，前4個月會增加的所得、可以用來消費就有將近500億元至600億元，整年下來有將近2400億元，最近5個月來，零售業消費增加4%，新車採購率增加13%，所以，基本上，台灣整體經濟這幾個月以來都相當不錯，即使因為年改退休所得會少，但他不認為會減少300億元到400億元的消費。