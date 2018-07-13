林佳龍感謝江啟臣幫拉票 江回酸：陪你發落選「慰問雞排」

2018-07-13 16:54

〔記者黃鐘山／台中報導〕盧秀燕競選總部主委江啟臣在臉書發文，如果林佳龍大贏21萬票，就請1萬份博士雞排。林佳龍也在臉書回應，「感謝江委員承諾請吃雞排幫我拉票」，網友隨即發明新口號「選佳龍，吃雞排」，但也有網友分析政治情勢認為，江啟臣如此為林佳龍拉票？「難怪有人說江啟臣和盧秀燕不合」。

年底縣市長選舉被外界認為是民進黨全面執政的期中考，台中市長林佳龍日前接受媒體專訪時說，藍綠在中台灣部屬重兵，但選戰節奏都在掌握中；他對連任有信心，要像上次贏21萬票也不是不可能。

盧秀燕競選總部主委的立委江啟臣今天在臉書發布「祭品文」，揚言只要林佳龍贏21萬票，就要請1萬份博士雞排，還問林佳龍要對賭嗎？

林佳龍也立即透過臉書說，「感謝江委員承諾請吃雞排幫我拉票！更重要的是，我們一起努力，讓台中持續進步！」還問網友，這樣不算是期約賄選吧？他也邀請江啟臣，到時可以陪他一起發雞排嗎？

許多網友為了吃雞排，也表態會投票給林佳龍，有網友說，「我為了吃雞排，就給您投下去」、「我要吃啟臣雞排，中區復興一家4口投你4票」，還有網友發明新口號：「選佳龍，吃雞排」，還有人說要「先行卡位」雞排一份「要辣還要切」，但有部分網友認為，應該把買雞排的錢捐贈給弱勢團體。

而相較於部分網友KUSO的留言，也有網友認真分析政治情勢說，「難怪有人說江啟臣和盧秀燕不合，畢竟初選盧贏不到1％」贏得68個讚；還有人質疑，「江到底有多討厭盧阿XDDDDDD」；更有網友直言，「江不討厭盧啦！盧幫他頂這次當砲灰。下次江就可以出來選了。」

江啟臣隨後也回應說，「林佳龍說我是在幫他拉票？神邏輯？」請問佳龍21萬票是怎麼來的？佳龍能贏21萬票在市民心中是大笑話看不出來？自我感覺良好活在平行時空？林佳龍市長，這樣好了，你落選你發「慰問雞排」，我親自陪你發，這樣好不好？