促轉會鎖定KMT等五大政黨 戒嚴時期黨史檔案須收歸國有

為完整回復威權統治時期的歷史事實，促轉會近日已發文向中國國民黨、中國民主社會黨、中國青年黨、民主行動黨、民主進步黨5個政黨，未來所持有的政治檔案經促轉會審定後，須命移轉為國家檔案。（資料照）

2018-07-13 16:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為完整回復威權統治時期的歷史事實，行政院促轉會近日已發文向中國國民黨、中國民主社會黨、中國青年黨、民主行動黨、民主進步黨5個政黨，要求派人至促轉會討論「通報格式」，未來所持有的政治檔案，經促轉會審定者，將命移轉為國家檔案，國民黨在戒嚴時期的黨史資料可望收歸國有。

促轉會已擬定「促進轉型正義委員會審定政治檔案作業要點」草案，定義政治檔案為「指由政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構所保管，於威權統治時期，與二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關之檔案或各類紀錄及文件；已裁撤機關之檔案亦適用」。

據了解，促轉會已發文給國民黨、民進黨等5個政黨，通知7月下旬至促轉會開會討論「通報格式」，將來促轉會明定為政黨、附隨組織所持有的政治檔案者，應依通報格式通報促轉會。

促轉會副主委張天欽表示，在5個政黨中，以國民黨的黨史檔案為最大宗，1980年代成立的民進黨也有一些，希望5個政黨配合派人至促轉會討論，不來的話促轉會將自行決定「通報格式」，而政黨所持有的政治檔案，經審定後，促轉會認為要收歸國有的，將命移轉為國家檔案。

促轉會也指出，政黨、附隨組織或黨營機構拒絕將促轉會審定的政治檔案移歸為國家檔案者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得按次連續處罰。

促轉會表示，明知為由政府機關、政黨、附隨組織或黨營機構所保管之政治檔案，以毀棄、損壞、隱匿之方式或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑，前項未遂犯罰之。