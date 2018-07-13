洪秀柱提終統論 綠：讓國民黨越走越窄

2018-07-13 15:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨2名前主席連戰、洪秀柱訪問中國，洪秀柱說，兩岸唯有加強交流，才能真正實現兩岸一家親的理念，未來才能邁向和平統一之路。對此，前民進黨中國部主任、民進黨立委趙天麟表示，連戰談中國原則、洪秀柱談終統論，都凸顯國民黨在野後未盤整兩岸路線，國民黨的縣市長和地方選舉參選人雖然不發言，但也還是會受其影響，要概括承受後果，讓國民黨越走越窄。

連戰今天上午前往北京人民大會堂見中國國家主席習近平，連戰提出了包括「一個中國」，兩岸「求一中原則之同，存一中涵義之異」等4點意見；洪秀柱則在上海參加兩岸靑年發展論壇，兩岸唯有加強交流，增進了解，才能真正實現兩岸一家親的理念，未來才能邁向和平統一之路。

趙天麟說，國民黨在野後遲遲不對自己兩岸論述做確認，就會出現連戰、洪秀柱這樣的說法，國民黨現任主席吳敦義對此態度曖昧，到底「九二共識、一中各表」是否仍為國民黨的立場？還是已經往終極統一方向邁進？

他認為，連戰和洪秀柱提出一中論和終統論都是想要鞏固自己在光譜中的小部分市場，但這樣的說法並不符合大部份民意，國民黨縣市長候選人也都不敢提類似的想法，國民黨中央又不出聲，因此連戰與洪秀柱這樣的說法會構築國民黨的兩岸論述風貌，讓國民黨越走越窄。