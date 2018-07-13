文大宿舍案》文化大學下週將與又昱公司解約

文大學務長方元沂今出席北市公共住宅提供大專院校學生宿舍使用研商會議，受訪時回應，「目前確定會與又昱公司解約」。（記者蕭婷方攝）

2018-07-13 15:13

〔記者蕭婷方／台北報導〕文大宿舍案持續延燒，日前北市都發局判定大群館使用違反都市計畫法，並已發出公文要求文大限期改善。文大學務長方元沂今出席北市公共住宅提供大專院校學生宿舍使用研商會議，受訪時回應，「目前確定會與又昱公司解約，下週會安排與正式解約會議；至於現住大群館學生，校方目前已進行需求調查、並已安置有住宿需求學生。

目前大群館有420床位，現有住宿生235位。方元沂表示，解約後，原本住在大群館的學生，將安置學校在現有宿舍內，學校現已經發出調查，希望保障抽到宿舍學生的權益，會讓他們有地方住。

面對北市日前拋出將釋出士林北投科技園區專案住宅、興隆二區公共住宅共340床位，作為學生緩衝的配套措施。方元沂表示，還是要通盤考量，包含通勤時間、方法與生活機能都要密切了解；方也說，現在有很多不同的解法，開學前會盤點所有方案，以此跟學生宣布、進行意願與需求調查，校方還是希望能朝照顧學生權益來走。

為解決北市大專院校學生住宿需求議題，北市現擬釋出公共住宅提供大專院校學生宿舍使用，今邀請教育部及北市26所大專院校代表進一步彙整意見；現已盤點包含士北專案住宅、興隆二期公共住宅、士林萬寶紡織公辦都更、南海國際學舍、海巡署現址、北投營區6處策略基地，預計約可提供4361戶。