未拋涉台新政策 習近平︰兩岸形勢「複雜嚴峻」

第四度「連習會」今天上午登場。（中央社）

2018-07-13 14:37

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中共中央總書記習近平今天上午在人民大會堂會見國民黨前主席連戰一行，外界原預期，習近平將透過「連習會」釋出對台政策與訊息，不過，習僅表示，「當前的兩岸關係形勢複雜嚴峻，讓兩岸民眾有頗多憂慮」。而中國如今強盛崛起，激發他的強烈民族和歷史責任感，只要矯正歷史座標，「和平統一」一定會勝利。

連習兩人見面後先握手致意，接著由習近平先發言致詞7分鐘，連戰隨後致詞，兩人互稱「主席」。雙方會談僅對媒體開放前15分鐘，隨後舉行閉門會談。中國安排30多名兩岸記者到場採訪，而連戰訪問團中也有多位媒體主管隨行，顯示習近平要藉由此次連習會完整陳述他對當前兩岸情勢的看法。

習近平表示，當前應該是和平發展的兩岸關係，形勢複雜嚴峻，讓兩岸的很多民眾有頗多憂慮，「但是我還是認為，『大道之行，人心所向，勢不可擋』，我們始終在關注歷史的趨勢，有一個走向，我們心裡有數。」

習近平也提到，前不久他去山東威海劉公島調查研究，去看當年甲午戰爭北洋水師所在地，看了以後感慨萬千。中華民族當時是百年大變動，鴉片戰爭接著就是甲午戰爭，山河破碎。

他說，看到今日中國強盛崛起之勢，兩個百年目標（2021建黨百年及2049建國百年）、中華民族偉大復興，比歷史任何時期都接近，「使我更激發強烈民族和歷史責任感，只要矯正歷史座標，牢牢把握舵盤，兩岸和平發展、和平統一的歷史航船，一定會駛向勝利彼岸」。