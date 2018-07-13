基北圍堵新北？ 朱立倫：柯市長說沒出手我們也不出手

2018-07-13 14:53

〔記者葉冠妤／新北報導〕瑪莉亞颱風引發的4點鐘之亂，北北基互踢皮球，新北市長朱立倫今天表示，由哪個縣市帶頭做決策的已經不是重點，是北北基3市共同宣布的，大家共同負責，遇到問題檢討就好，只要是市長做的決定，都要負責起來，不管原始是誰提出來的，都要負責。

有媒體問朱，是否會覺得台北市長柯文哲聯手基隆市長林右昌圍堵，朱立倫說，他不會那樣想，大家各自為市民負責，市民平安最重要，每一位市長都有自身考量，有做決定的依據。媒體再追問是否會認為柯文哲心機很重？朱則說，柯市長昨天說他沒有出手，那我們也不要出手，大家都把事情做好。

朱立倫表示，他覺得遇到問題就檢討，到底是過去比較沒有這樣經驗，以後能否快速地決定，檢討就好，只要市長做的決定，都要負起責任，新北市做了這樣的決定，不管原始是誰提出來的，都要負責。

對於是否考慮2020年選總統，朱立倫表示，他們現在每天處理所有市政工作把它做好，尤其這幾天又有颱風，希望颱風不要來台灣，萬一來的話，就做好防颱工作。

針對新閣員名單，朱立倫則說，不管內閣怎麼變，唯一的目標就是把事情做好、把問題解決，到目前為止民眾會有質疑，就是該做好的事沒有做好，造成的混亂還沒有解決，包括「拔管案」後續怎麼做，又或者最近水果的問題，不是換一個部長就能解決。