陪小英看托育中心 李孟諺：若早來台南可能多生一個

2018-07-13 14:46

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南代理市長李孟諺今日陪同總統蔡英文參訪安南區社區關懷據點，提到設於其中的托育中心，減輕年輕人生育孩子的負擔；他更笑說，當年在台北的開銷相當大，若是早點來台南可能多生一個。此言引起全場笑聲。

李孟諺表示，台南的老年人口超過14%，所幸這幾年在中央政府的協助下，長照A、B、C級據點設置32、170、54處，日照中心和關懷據點各有35、350多處，讓長輩能走出家門活動交朋友，飲食也有人照顧，否則在家裡，會讓出外工作的晚輩不安心。

除了高齡化的現象之外，李孟諺也提到生育率處在低迷狀態，因此台南在衛福部的補助下推動托育中心，安汝社區關懷據點為3名老師照顧12名小孩，一般戶每月7千元、中低收入戶3千、低收入戶則免費，減輕年輕人的生育負擔，也只有透過持續性的幫助才能解決生育問題，一次性補助的效用不大。

李孟諺也提及自身例子，年輕的時候在台北工作且育有2名小朋友，在台北一個孩子要花費1萬5到1萬6，2個就讓大人一個月薪水「去了」，「所以早點來台南，可能會多生一個」；他也感謝蔡英文推行的政策，相信可以讓這個社會達成「老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥、寡、孤、獨、廢疾者皆有所養」，《禮記禮運大同篇》所描述的目標。