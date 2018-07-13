三中案內幕》當年特偵組「簽結」 為北檢重啟調查埋伏筆

國民黨前主席馬英九因涉賤賣三中黨產被起訴，過去檢方從未掌握三中案「錄音光碟」，直到北檢重啟調查，這才搜扣到足以影響本案會否成罪的關鍵物證。（記者羅沛德攝）

2018-07-13 13:08

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨前主席馬英九因涉賤賣三中黨產，被台北地檢署依違反證券交易法等罪起訴，馬今天回應，指三中案歷經3任檢察總長，高檢署查黑中心與特偵組長達8年調查，確認沒有不法才於2014年簽結，民進黨執政卻重啟調查並強行起訴。然而，過去檢方從未掌握「錄音光碟」，直到北檢重啟調查，這才搜扣到這批足以影響本案會否成罪的關鍵物證。

近300片關鍵錄音 特偵組未掌握

備受矚目的三中案，雖經特偵組簽結，但北檢經曾任馬英九父親馬鶴凌法律顧問的人權律師王可富等人再次告發，重啟調查後才又有驚人發現，並從中投公司前總經理汪海清住處，以及中投公司的辦公室內，分別查扣20多片、270多片，合計逾300片的會議錄音光碟。

這批多達近300片的關鍵會議錄音，過去從未被特偵組掌握，特偵組因此於2014年間將全案簽結。依刑事訴訟法第260條規定，不起訴處分已確定者，若非發現新事實或新證據，不得對於同一案件再行起訴；特偵組當初就是考量其隸屬於最高檢，已無上級檢察署可依職權送交再議，若做出不起訴處分，全案將無法進行救濟，才以行政方式「簽結」，以便未來若檢方另掌握新事證，才能重啟調查。

以行政簽結 有新事證就能重啟調查

北檢表示，檢察機關之前以內部行政「簽結」的方式將案件偵結，並無刑事訴訟法第260條「不得再行起訴」等情形，若有新證據，仍可再行偵辦。

由於三中案有包括王可富在內等多人，以及行政院黨產會等多方再次向北檢提出告發，北檢才重啟調查，且於本次調查中，查扣到過去從未曝光，且數量多達300片的關鍵錄音檔案，足以成為新證據的關鍵物證，並比對相關被告及證人的指述，認定馬英九涉主導整起非常規交易的三中賤賣案，這才將馬英九等人起訴。