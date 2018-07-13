民進黨競選委員會成立 宜蘭輔選列車動起來

2018民進黨5合1聯合競選委員會成立，所有民進黨候選人出席。（記者林敬倫攝）

2018-07-13 12:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨今在宜蘭縣議會，舉辦「2018民進黨5合1聯合競選委員會成立大會」，象徵輔選列車正式起跑；擔任委員會主任委員的宜蘭縣代理縣長陳金德表示，宜蘭將面對37年來最嚴峻的選情，黨團結一致打基礎，才能勝選；陳歐珀說，有信心延續宜蘭民進黨光榮歷史，迎向宜蘭全勝利。

民進黨5合1聯合競選委員會由陳金德擔任主任委員、宜蘭農田水利會長許南山擔任主任委員、民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財擔任副主任委員、已辭職獲准的宜蘭縣副縣長黃適超擔任總幹事、前體育署長林德福擔任總幹事及前宜蘭縣長劉守成擔任榮譽主任委員。

今天委員會，由黃建財、陳歐珀先後致詞，陳金德介紹委員會幹部，最後所有候選人上台，喊「民進黨加油，5合1全勝利」；陳金德致詞時表示，委員會成立，象徵輔選列車正式啟動。

陳金德指出，代理縣長8個月都全心在縣政，但看中央的民調，年底宜蘭縣對民進黨而言，是艱困選區，選情是37年來最嚴峻，比國民黨前縣長呂國華選上那年氣勢還糟，但他認為，面對這樣的選情，團結就是最重要基礎。

陳金德指出，團結之外，他也希望所有的黨內候選人，在面對民眾的抱怨、批評，能謙虛以對，聆聽百姓的不滿，以「清廉、勤政、愛鄉土」的傳統價值，堅定向前走，如此才能贏回民心，跨出獲得支持的一大步。

陳歐珀指出，民進黨站在歷史關鍵的一戰，只有面對挑戰一起打拚才能勝選，宜蘭鄉親長期以來都給民進黨機會，未來的4個月，必須更謙卑聽取民眾心聲，也必須更加詳細說明政策，相信有智慧的宜蘭縣民，能繼續給民進黨機會，迎向宜蘭全勝利。