嚇阻「賞鷹」團 警分局長超猛拿麥對嗆抗議人士

2018-07-13 11:43

〔記者王捷／台南報導〕昨（12日）上午總統蔡英文到台南大億麗緻頒獎，不過訊息很快傳到反年改團體耳中，警方獲得「拔菜、賞鷹」情資，警方軟硬兼施，安排數倍警力維安，同時也有警官伴白臉，詢問反年改團體需求，最後總召集人黃正忠同意，只要總統府願意收下陳情書，就不會有激進行為，不過在陳情時，黃正忠不願退到陳情區，市警二分局長王森瑒拿著麥克風，與反年改對嗆，嚇阻團體進一步行動。

代表退警、反年改團體精神人物「老莫」莫伯強，一早9點就在大億麗緻對面的超商前，播放軍歌、黃飛鴻主題曲，並訴說這幾年治安、外交貿易、日本核食等問題，強調總統應該注意這些事。

之後代表退役軍人自稱空軍退役的「飛將軍」，穿著軍服也加入抗議群眾，兩人輪番拿著麥克風喊話，甚至曾任軍職的飛將軍還高喊「兩岸和平」等口號。

最後黃正忠拿出陳情書，向警方咬耳朵，再次確認事前妥協好遞交陳情書的事項，警方也同意請總統府侍衛長來接受陳情書，不過黃正忠卻加碼要求，記者必須到場拍攝，直到記者到場後，黃正忠一一將陳情書內容7項內容念出。

可能陳情書內容過多，加上總統抵達時間將近，警方希望黃正忠與同伴退到意見表達區，但黃正忠強調希望把陳情書念完，與警方發生小衝突，分局長王森瑒則拿出麥克風，與黃正忠對嗆，表現強制力，最後陳抗群眾因為在陳抗區太陽太大，最後解散，整場沒有肢體衝突。