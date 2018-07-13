丁守中公布 競選總部主委張善政、總幹事王育敏

2018-07-13 11:15

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今上午公布競選總部主任委員張善政與總幹事王育敏，並公布競選主軸將以市政議題為主，兩人加入競選團隊將深化議題論述能力，希望吸引中間選民、並喚游離的泛藍選民歸隊。丁守中表示，預計會在7月中下旬陸續提出系列市政論述。

張善政會上先是針砭柯執政3年市政的發展有基礎建設、市容整潔、年輕人發展機會少；王育敏則批柯市政缺乏婦女與兒童關懷。

關於近期民調顯示北市長柯文哲民調領先丁守中。張善政受訪時表示，丁守中過去在媒體與網路的曝光度較低，希望自己與王育敏加入後可以產生更多的政策論述、讓選戰不僅是政治口水，「希望用自己的殘餘價值，讓支持丁與藍營支持者靠得更近、讓游離態度的藍營選民歸隊。」

王育敏則指出，柯民調支持度雖高於丁，但民調也顯示，選民對北市長參選人的信任度，丁守中優於柯文哲，柯擁有執政優勢，大多選民卻不信任他，表示過去他決策十分搖擺。王強調，未來除了加強市政論述外，也會以最高規格檢視柯文哲的施政成果與政策。

丁守中強調，北市需要各方面深謀遠慮的市長，不是搞意識形態或網紅市長，競選主軸基本上會凸顯專業對不專業，未來文宣也會聚焦於此，團隊也規劃將在7月中下旬陸續公布系列市政議題。

由於藍營支持者年齡層偏高，外界好奇競選團隊如何吸引年輕人目光？丁守中笑說，自己曾在國家劇院演出「歌仔戲」與京戲，也很幽默風趣，已有相關規劃，會將「各方面的丁守中」表現出來；丁更打趣，自己也是中華佛光總會的會長，「自己是抱著佛心來選舉」，會秉持著地藏王菩薩的慈悲心，來拯救北市的低薪窮忙問題。

不過，今日記者會僅丁守中、王育敏與張善政出席，北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨北市議員均未出席。丁守中解釋，今天以公布總幹事與主委為主，希望不要失焦，未來團隊完整架構、策略會陸續公布。