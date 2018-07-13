太受關注 吳音寧：未來不出席議會施政報告和總質詢

吳音寧（右）表示，未來將依照「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，不出席北市議會施政報告與總質詢，僅會出席北市議會財建委員會相關專案報告。（記者蕭婷方攝）

2018-07-13 08:59

〔記者蕭婷方／台北報導〕今年初以來北農風波不斷，不只民生蔬果價格、殘菜處理機制倍受檢視，北農總經理吳音寧人事案更為各界焦點；也因此，吳音寧成為台北市議會上會期關注重點，頻被點名上備詢台答詢。吳音寧今受訪時表示，未來將依照「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，尊重北市體制、法規，將不出席北市議會施政報告與總質詢，僅會出席北市議會財建委員會相關專案報告。

台北農產公司股權由北市府、農委會、全國農會系統與批發商各占4分之1，半公營、半私營的先天體制，公司定位困難，常致人事、營運方針受影響。先前北農總座系列人事爭議，吳音寧先前均對外表示，「北農是依照公司法成立、獨立運作的公司」，認為自己的去留應依照公司法由董事會決定，希望減少政治色彩，但仍難平外界議論。

僅出席財建委員會相關專案報告

吳音寧上午陪同台北市議會財建委員會召集人、市議員鍾小平巡視蔬果拍賣情形。吳受訪時進一步對外表示，依照「台北市政府投資事業管理監督自治條例」，市政府資本額未超過50％的投資事業，其總經理或董事長若是市府股權代表，經市議會邀請應列席報告，財建委員會的專案報告北農會依慣例參加，但總質詢和市長施政報告，過去的第9至12屆議會，只有前總經理韓國瑜和她去備詢，韓國瑜是自己有意願去，但她坦言，之前會去議會備詢，「因為不知道體制，現知道後會遵照體制、遵守法規。」

吳音寧強調，市議會質詢北市府，至於北市投資的事業主管是否要備詢，就依照北市自己訂的自治條例來走，7月31日的建財報告，她會循慣到場，至於施政報告與總質詢則不會到場。