勇哥物語建議扁馬辯論 題目是「誰被誰政治追殺？」

2018-07-13 08:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九涉三中案遭起訴，馬辦形容是「政治追殺」，「新勇哥物語」今表示，阿扁被馬英九政治追殺才是罄竹難書，建議兩位前總統辦電視辯論會，題目是「誰被誰政治追殺」？

馬辦發言人徐巧芯表示，在民調聲望直落、民怨四起此刻，蔡政府試圖利用起訴前總統馬英九，來轉移執政不佳焦點，用「馬維拉」出來救援的操作手法始終如一；颱風來襲時還忙著「政治追殺」，不知民間疾苦的程度真是令人嘆為觀止。

勇哥說，「馬維拉」、「政治追殺」，好熟悉的說詞與用語！10年來，阿扁被馬英九「政治追殺」的事跡，才是罄竹難書，一言難盡。

勇弟表示，扁馬超級比一比。馬英九及馬辦說的「政治追殺」，比起阿扁所受苦難，簡直小巫見大巫。

勇哥指出，扁總統一卸任，馬上被境管到現在。馬有嗎？扁住家與扁辦被強制搜索二次、馬有嗎？2008年9月，10位檢察官一字排開，矢志扁案辦不出來，將下台一鞠躬，代表說話的正是到日本教唆通緝犯偽證咬扁的特偵檢察官越方如。馬有嗎？2008年10月下旬，時任劉兆玄院長在立院公開說阿扁很快會被關押，馬總統也在府內部會議下令關扁。馬有嗎？

勇弟說，是否請阿扁跟馬英九乾脆舉辦一場電視辯論會，題目就是「誰被誰政治追殺？」保證收視率一定很高！